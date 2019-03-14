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تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 14 مارس 2019 10:27 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباين مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 15104 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2467 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 19301 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1782 نقطة.
 
 
 

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