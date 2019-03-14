بارنييه: الاتفاق الحالى لـ"بريكست" هو الوحيد المتاح

رويترز

قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضات الاتحاد الأوروبى فى محادثات بريكست اليوم الخميس إن الاتفاق الحالى الذى أبرمته بروكسل ولندن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد هو الوحيد المتاح.

وممسكا بنسخة من معاهدة الانسحاب التى رفضها البرلمان البريطانى مرتين، قال بارنييه "إذا كانت المملكة المتحدة ما زالت تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي وإذا كانت تريد المغادرة بطريقة منظمة، وهو ما تقوله رئيسة الوزراء، عندئذ فإن هذه المعاهدة، فى شكلها الحالى، التى تنظم الانفصال المنظم.. هذه المعاهدة هى الوحيدة الممكنة والمتاحة".

وأضاف قائلا "حتى نواصل المسير، فإننا نحتاج ليس إلى أن يكون لدينا تصويت سلبى ضد المعاهدة أو ضد الخروج بدون اتفاق، بل إلى تصويت بناء وإيجابى".