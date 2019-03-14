انقلاب سيارة نقل محملة بالمياه فى طريق أسيوط الغربى

الفيوم – رباب الجالي

انقلبت سيارة نقل بمقطورة محملة بمياه، مخصصة لرصف الطرق بطريق القاهرة / أسيوط الغربى، وأصيب قائد السيارة، وتم نقل المصاب للمستشفى وإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة، ووجود مصاب بطريق القاهرة / أسيوط الغربى، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم 5813 بمقطورة رقم 392 ص ه ق "فنطاس" تابعة لشركة رصف وتوسعة الطرق، محملة بـ 10 متر مكعب مياه غير صالحة للشرب، تستخدم فى أعمال رصف الطرق، قيادة "هيثم أ" 30 سنة سائق، مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم بسبب انفجار الإطار الأيسر الأمامى، مما أدى لإنقلاب السيارة، واصطدامها بالحاجز الخرسانى للجزيرة الوسطى، وتسريب كامل حمولتها من المياه، دون حدوث تعطيل للحركة المرورية بالطريق.

وبسؤال المصاب، أكد مضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وقوع الحادث، وتم نقل جثته لمستشفى الهرم التخصصى، وتم إزالة آثار الحادث والتحفظ على السيارة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.