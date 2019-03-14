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انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن مركز بدر فى البحيرة

الخميس، 14 مارس 2019 11:02 ص
انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن مركز بدر فى البحيرة انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب - أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، عن قطع المياه عن مركز بدر بتوابعه وذلك يوم الأحد الموافق 17/3/2019 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا نفس اليوم وذلك لتركيب محبس 500 مم طرد طلمبة مرشحة وأيضا غسيل وتعقيم بيارات المرشحة.
 
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 

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