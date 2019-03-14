انفوجراف.. استعدادات مطار أسوان لاستقبال وفود منتدى الشباب العربى الأفريقى

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء انفوجراف عن استعدادات مطار أسوان الدولى لاستقبال الوفود المشاركة‏ فى منتدى الشباب العربي الأفريى، الذى سيعقد بمدينة أسوان خلال الفترة من 16حتى 18 مارس الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أوضح من خلاله أن المطار يقع جنوب غرب مدينة أسوان، بإجمالي مساحة 3.1 كم2, ويستقبل سنوياً نحو ‏3.7 مليون راكب، بسعة استيعابية تصل إلى 3200 راكب/ ساعة.

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أن المطار يضم ‏4 صالات سفر ووصول (دولى- محلى)، بالإضافة إلى ‏3 صالات ‏لكبار الزوار، وصالة رئيسية، وصالة إجراءات، بجانب صالة ترانزيت، ومنطقة خدمات تشمل على (منطقة حرة- مطعم- بنك)، كما أن مهبط الطائرات بالمطار يسع لـ 28 طائرة، فضلاً عن وجود خط جهد عالى كهرباء، وكذلك ‏5 مولدات تغذية احتياطية.‏