وقالت كنايسل في تصريح اليوم الأربعاء أن نشاط المحامية الإيرانية في مجال حقوق الإنسان موضع تقدير دولي واسع وهو أمر لا غنى عنه.

يذكر أن المحامية نسرين ستوده (55 عاما) من ابرز المدافعين عن حقوق الانسان وحائزة على أرقى الجوائز العالمية وقد حكمت محكمة إيرانية عليها بالسجن لمدة 38 عاماً بالإضافة إلى 148 جلدة.

واشتهرت ستوده بالدفاع عن المعارضين السياسيين فى ايران وقد أدينت بتهم هي التجسس والإضرار بالأمن القومي وإهانة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.