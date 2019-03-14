المتهمون بالاتجار في السلاح بأسيوط: بحثنا عن الثراء السريع

كتب محمود عبد الراضي ـ أسيوط هيثم البدري

بحثاً عن المال بطريقة سريعة، لجأ 4 عناصر إجرامية بأسيوط للإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية وذخائر، حيث تم ضبطهم واعترفوا بجريمتهم، وقال المتهمون في اعترافاتهم، قررنا الاتجار في المواد المخدرة وبيع الأسلحة النارية لعملائنا بحثاً عن الأموال.

وأكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ، مساعد وزير الداخلية، قيام "وليد .ح" 29 سنة، سائق "سبق إتهامه فى 6 قضايا "ضرب ، شروع فى سرقة ، إتجار فى السلاح بدون ترخيص ، تبديد ، إيصال أمانة "و"علاء.خ" " محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضيتين " سلاح وذخيرة وإتجار فى المواد وإستعراض قوة "، و"خطاب.س" و"ليد.ح" مقيمين في القوصية بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية أسفرت عن ضبطهم بمنطقة التتالية أثناء إستقلالهم سيارة ملاكى قيادة الأول ، وبحوزتهم "2 بندقية آلية، 2 فرد محلى الصنع ، 5 خزن آلية ، صديرى لحفظ الخزن ، 190 طلقة نارية ، 140جرام لمخدر الحشيش ، مبلغ مالى ، هواتف محمولة"، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع وحماية تجارتهم الآثمة والسيارة والهواتف المحمولة لترويج المواد المخدرة على عملائهم ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.