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المتحدث باسم ماى: بريطانيا تضاعف جهودها لتأمين إتفاق "بريكست"

الخميس، 14 مارس 2019 09:24 م
المتحدث باسم ماى: بريطانيا تضاعف جهودها لتأمين إتفاق "بريكست" رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
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قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الخميس إن الحكومة وافقت على مضاعفة جهودها لتأمين إتفاق بريكست، وذلك قبل أن يصوت البرلمان بأغلبية ساحقة على السعى إلى تأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى.

وقال المتحدث "مجلس الوزراء وافق بشكل جماعى على مضاعفة تصميمه فى العمل على تنفيذ نتيجة الاستفتاء لمغادرة الاتحاد الأوروبى، بتأمين دعم لإتفاق".

وأضاف أن مجلس الوزراء متحد حول السماح للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبى بإتفاق. لكنه أضاف أن الحكومة ما زالت تجهز لخروج بدون إتفاق.

وقال إن ماى تريد وتسعى جاهدة إلى أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس.


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تيريزا ماى

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

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