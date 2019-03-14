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"المالية": 222.5 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 7 أشهر

الخميس، 14 مارس 2019 03:10 م
"المالية": 222.5 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 7 أشهر د.محمد معيط وزير المالية
أ ش أ
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سجل عجز الموازنة العامة للدولة 222.5 مليار جنيه خلال (يوليو – يناير) 2018 / 2019، أي ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه ما يعادل 4.9 % من الناتج المحلي.

وأوضحت وزارة المالية - في تقرير اليوم الخميس، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 29% لتسجل 456.5 مليار جنيه مقابل 353.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 19% لتصل إلى 678.4 مليار جنيه خلال 7 أشهر مقارنة مع 570.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

ولفتت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 17.5% لتبلغ نحو 153.4 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 33.4 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 246.6 مليار جنيه.

وأوضحت المالية أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) زاد ليسجل 70.9 مليار جنيه، فيما انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليبلغ 127.7 مليار جنيه.

 


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عجز الموازنة

الموازنة العامة

وزير المالية

محمد معيط

لناتج المحلي الإجمالي




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