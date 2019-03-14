الكرملين: البنتاجون يجرى تجارب محظورة بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ

موسكو (أ ش أ)

اتهم المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإجراء تجارب كانت محظورة بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، مؤكدا أن هذا هو استمرار منطقى لمسار واشنطن فى إلغاء هذه المعاهدة .

وقال بيسكوف - فى تصريح صحفى اليوم الخميس " إن الولايات المتحدة بالذات وليس روسيا، هى من انتهكت أحكام المعاهدة المتعلقة بالصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى"، موضحة أن واشنطن هى من أدرجت سابقًا فى مشروع الموازنة بندًا حول التدابير الخاصة بهذه الصواريخ.. مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا البند دون اختبارات لهذه الصواريخ غالبًا ما يكون مستحيلًا