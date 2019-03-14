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القوى العاملة تتابع مشكلة 7 عمال لم يصرفوا رواتبهم 3 أشهر فى السعودية

الخميس، 14 مارس 2019 12:03 م
القوى العاملة تتابع مشكلة 7 عمال لم يصرفوا رواتبهم 3 أشهر فى السعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بحل مشكلة 7 عمال مصريين بالمملكة العربية السعودية لا يصرفون رواتبهم منذ 3 أشهر.

 وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان قام على الفور ببحث الموضوع تبين أن شركة استقدام سعودية قامت باستقدامهم على مهن فندقية وبعد شهرين من العمل تم إيقاف المنشأة التي يعملون بها لمشاكل تأمينية مع الجهات السعودية، وهم حاليا بدون عمل ومتواجدون بسكن شركة الاستقدام، ولا يتم صرف أية رواتب منذ ثلاثة أشهر.

 وقال المستشار العمالى، إنه تم تحديد موعد مع مسئول الموارد البشرية بالشركة الذى أكد أن ما حدث لم يكن متعمدا، وأن الشركة تقوم حاليا بإيجاد فرص عمل جديدة لهذه العمالة.

وقرر مكتب التمثيل العمالى إيقاف اعتماد أية أوراق خاصة بشركة الاستقدام "كخطوة أولى" حتى يتم إلحاق هذه العمالة بأماكن عمل جديدة.

 


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