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القوات المسلحة تقيم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد

الخميس، 14 مارس 2019 05:42 م
القوات المسلحة تقيم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة يوم الشهيد جمعية المحاربين القدماء
كتب زكى القاضى
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افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى 23 مارس الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، وذلك استمراراً لإحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم. 

ويضم المعرض منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأجهزة التعويضية.

ويأتى المعرض ضمن الأنشطة التي تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة والمشاركة فى تسويق منتجاتهم، وحضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية.


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