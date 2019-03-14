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القبض على فنى مساحة بتهمة الحصول على رشوة فى الإسماعيلية

الخميس، 14 مارس 2019 10:08 ص
القبض على فنى مساحة بتهمة الحصول على رشوة فى الإسماعيلية حبس - ارشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على فنى مساحة بالوحدة المحلية لقرية أبوصوير البلد، اتهمه رئيس مجلس إدارة شركة بالحصول منه على رشوة 5 آلاف جنيه.
 
 
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة، من "محمود.م.ى"52 عاما رئيس شركة لتجارة وبيع الأراضى، مقيم أول السلام القاهرة بتضرره من "أيمن.م.ال"40 عاما، فنى مساحة بالوحدة المحلية لقرية ابوصوير البلد، مقيم دائرة مركز أبوصوير، وذلك لاستغلال مهام وظيفته، والتحصل منه على رشوة 5 آلاف جنيه نظير إنهاء ترخيص بناء للشاكى بالأرض ملكه بابوصوير البلد، دون الوفاء بالتزامه قبله.
 
تمكن ضباط مباحث الاموال العامة من القبض على المتهم، وتم التحفظ عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 
 

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