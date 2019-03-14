القبض على عاطل بحوزته 7 كيلو استروكس وفودو بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 7 كيلو من مخدر الاستروكس والفودو وسلاح نارى، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، إلى اتجار "طه.م- 40 سنة" عاطل سبق اتهامه فى 12 قضية، بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته 7 كيلو من مخدر الاستروكس والفودو، وفرد خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.