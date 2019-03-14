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القبض على عاطل بحوزته 7 كيلو استروكس وفودو بالجيزة

الخميس، 14 مارس 2019 04:17 م
القبض على عاطل بحوزته 7 كيلو استروكس وفودو بالجيزة المتهم وبحوزته المضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 7 كيلو من مخدر الاستروكس والفودو وسلاح نارى، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، إلى اتجار "طه.م- 40 سنة" عاطل سبق اتهامه فى 12 قضية، بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته 7 كيلو من مخدر الاستروكس والفودو، وفرد خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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