القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز الإسماعيلية، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقة من ذات العيار بدائرة مركز الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم هانى عبدالهادى رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه، بالقبض على المتهم "محمد.ي.م" 28 عاما، عاطل بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.