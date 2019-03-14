القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكن النقيب أحمد جلال، الضابط بفرع البحث الجنائي بالخانكة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص في سرقة السيارات بالإكراه من أحداث ثورة يناير، بحوزتهم سيارة وعدد من الأسلحة النارية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، مفاده القبض على "إسلام. س"، 35 سنة، عاطل مسجل خطر فئة أ ومقيم شبرا، و"أحمد. س. م"، 22 سنة عاطل مقيم شبرا، و"عمرو. ن" 28 سنة، عاطل مسجل خطر.

وحال استيقافهم من قبل القول الأمني بمنطقة «مثلث الرعب» بالقليوبية خلال استقلالهم سيارة أجرة، بحوزتهم فرد خرطوش وسلاح أبيض تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية.

بالكشف عن السيارة، تبين سرقتها إبان ثورة يناير ومبلغ بسرقتها في 2011، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.