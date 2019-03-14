القابضة للكهرباء: دربنا أكثر من 7 آلاف مهندس من إفريقيا خاصة بحوض النيل

قال المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن الشركة تولي اهتماما بالجانب الإفريقي، حيث دربت أكثر من 7 آلاف مهندس من الدول الإفريقية بشكل عام، ومن دول حوض النيل بشكل خاص، وذلك في مجالات الإنتاج والنقل وتوزيع الكهرباء.

وأضاف الدسوقي، خلاد كلمته باحتفالية نقابة المهندسين بانتهاء تدريب 20 مهندسا من أوغندا، أنه خلال الشهر الماضي أجري زيارة لأوغندا، والتقي وزيرة الكهرباء، ومن المنتظر أن يكون هناك تعاون مثمر بين البلدين في هذا الإطار في الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود 16 شركة تعمل تحت مظلة الشركة القابضة في أوغندا.