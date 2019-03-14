الفنان وليد عونى يناقش عرض "حلم نحات" بدار أوبرا دمنهور

البحيرة - ناصر جودة

استضافت دار أوبرا دمنهور الفنان وليد عونى مؤسس فرقة الرقص المسرحى الحديث فى ندوة ثقافية مميزة تحت عنوان "منحوتات راقصة ورقصات نحتية" وذلك ضمن فاعليات نادى فنون الأوبرا.

وتضمنت الندوة التى أدارتها الفنانة التشكيلية إيمان مكاوى مدى تأثر الرقص الحديث بمختلف الفنون خاصة النحت والرسم والسينما.

وخلال الندوة تم عرض فيلم " حلم نحات " للمخرج وليد عونى والذى تماهى مع النحات محمود مختار صاحب تمثال نهضة مصر فى عرض مبهر لفرقة الرقص المسرحى الحديث.

يذكر أن نادى فنون الأوبرا تنظمه دار الأوبرا المصرية بقيادة الدكتور مجدى صابر بمسارحها المختلفة تحت إشراف الدكتور مجدى بغدادى و محمد ظريف مدير عام أوبرا دمنهور قدم العديد من الفاعليات الفنية الذى تفاعل معها الجمهور بشكل لافت للنظر.