"العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كورية لتحويل المخلفات إلى طاقة

كتب زكى القاضى

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "KET ENGINEERING" الكورية الجنوبية للتعاون في مجال تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك بديوان عام الوزارة.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "KET" الكورية فى ضوء اهتمام الدولة بتطوير منظومة إدارة المخلفات للمساهمة في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي، حيث تهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الإنتاج الحربي والشركة الكورية لإنشاء مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة، بحيث يتم معالجة المخلفات لتوليد الطاقة في أي شكل لها (طاقة كهربائية، حرارية..الخ)

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم تم التأكيد على أن هذا التعاون يأتى في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي.

من جانبه أكد السيد/ Myugsoo KIM العضو المنتدب لشركة "KET ENGINEERING" على اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، مؤكداً على ثقته في نجاح التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، خاصةً وأن شركة "KET" تعمل في تنفيذ مشروعات الطاقة البيئية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة بنظام (الحرق) وتطبيقاتها.