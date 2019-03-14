الطب الشرعى يقرر مصير متهم باغتصاب ابنته فى شبرا الخيمة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة شبرا الخيمة، بعرض طفلة على الطب الشرعى لبيان مدى تعرضها للاغتصاب من عدمه بعد القبض على والدها بتهمة الاعتداء الجنسى عليها.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بلاغا من مالكة "كشك" اتهمت فيه زوجها باغتصاب ابنتهما وفض غشاء بكارتها.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وألقوا القبض على المتهم، وتبين انه يبلغ من العمر 47 سنة كفيف استغل عدم تواجد زوجته وانشغالها بالعمل فى "الكشك"، واقتحم الغرفة على ابنته الطفلة واعتدى عليها جنسيا، ما أدى لإصابتها بنزيف.

وتابعت التحريات بأن الطفلة وأخبرت والدتها بما حدث لها فتحرر المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه احتياطيا وعرض الطفلة على الطب الشرعى، وطلبت التحريات عن نشاط وسوابق المتهم.