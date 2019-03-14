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الخميس، 14 مارس 2019 02:59 م
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الصين والولايات المتحدة تؤجلان قمة ترامب وشى

الخميس، 14 مارس 2019 01:47 م
الصين والولايات المتحدة تؤجلان قمة ترامب وشى ترامب وشى
رويترز
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نقلت بلومبرج عن مصادر لم تسمها اليوم الخميس أن اجتماعا بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينج لإنهاء الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما لن يحدث هذا الأسبوع ومن الأرجح أن يكون فى ابريل على أقرب تقدير.

يعمل المفاوضون من البلدين على اتفاق لتسوية النزاع التجارى. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت فى وقت سابق هذا الشهر إن شى وترامب قد يتوصلان إلى اتفاق تجارة رسمى خلال قمة تُعقد فى حوالي 27 مارس لكن ترامب قال أمس الأربعاء إنه لا يتعجل التوصل إلى صفقة.

 

 


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