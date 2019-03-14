الصندوقان الأسودان للطائرة الإثيوبية المنكوبة يصلان فرنسا لفحصهما

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وصل الصندوقان الأسودان للطائرة الإثيوبية المنكوبة إلى فرنسا اليوم /الخميس/ من أجل فحصهما والوقوف على أسباب وقوع الحادث الذى أودى بحياة عشرات الأشخاص.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه قد تم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة "بوينيج 737 ماكس 8" وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة من موقع الحطام على بعد 60 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم "الإثنين" الماضى.

وقد لقى 157 شخصا مصرعهم يوم الأحد الماضى فى تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) إلى العاصمة الكينية (نيروبى).