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الخميس، 14 مارس 2019 04:33 م
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الصندوقان الأسودان للطائرة الإثيوبية المنكوبة يصلان فرنسا لفحصهما

الخميس، 14 مارس 2019 04:19 م
الصندوقان الأسودان للطائرة الإثيوبية المنكوبة يصلان فرنسا لفحصهما لحظة وصول الصندوق الأسود للطائرة الأثيوبية المنكوبة إلى فرنسا
أ ش أ
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وصل الصندوقان الأسودان للطائرة الإثيوبية المنكوبة إلى فرنسا اليوم /الخميس/ من أجل فحصهما والوقوف على أسباب وقوع الحادث الذى أودى بحياة عشرات الأشخاص.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه قد تم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة "بوينيج 737 ماكس 8" وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة من موقع الحطام على بعد 60 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم "الإثنين" الماضى.
وقد لقى 157 شخصا مصرعهم يوم الأحد الماضى فى تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) إلى العاصمة الكينية (نيروبى).


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أثيوبيا

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