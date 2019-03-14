الصحة: سنة "الإمتياز" تضم لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية بعد إنهاء التكليف

نفت وزارة الصحة والسكان، ماتم تداوله بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، عن عدم ضم سنة الإمتياز لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية، وتؤكد أن سنة "الإمتياز" يتم ضمها بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.

وأوضح الدكتور أحمد محى القاصد مساعد وزيرة الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجى، أنه وفقا لتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وبما هو وارد باللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية، فإنه يتم ضم سنة الإمتياز لأعضاء المهن الطبية" أطباء بشريين، وأسنان، والعلاج الطبيعى، والصيادلة، واخصائى التمريض" بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.

وأكد القاصد، أن الوزارة تقف دائمًا بجانب الأطباء وأعضاء الفريق الطبى، ولن تسمح بالتنازل عن اى مكتسبات هى حق أصيل لكافة العاملين بالمنظومة الصحية.