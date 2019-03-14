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الشرطة الهندية تعتقل 10 مراهقين لمخالفتهم حظرا على لعبة بابجى

الخميس، 14 مارس 2019 10:46 م
الشرطة الهندية تعتقل 10 مراهقين لمخالفتهم حظرا على لعبة بابجى الشرطة الهندية
رويترز
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قال مسؤولون اليوم الخميس إن الشرطة فى ولاية جوجارات غرب الهند اعتقلت 10 مراهقين لمخالفتهم حظرا فُرض مؤخرا على لعبة الفيديو الشهيرة بابجى.

وأعلنت السلطات المحلية فى الولاية الحظر الأسبوع الماضى لمكافحة ما وصفته بانتشار "السلوكيات العنيفة" بين الأطفال الذين يلعبون بابجى ولعبة أخرى تسمى تحدى مومو والتى توصف بأنها لعبة تحض على الانتحار.

وقال مسؤول فى الشرطة إنه تم احتجاز المراهقين ثم تم الإفراج عنهم بعد تحذيرهم. لكن السلطات فى الولاية لم تحظر بعد لعبة فورت نايت وهى منافسة شهيرة لبابجى أصدرتها شركة (إبيك جيمز) ومقرها الولايات المتحدة.

 

 


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