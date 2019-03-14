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"الزراعة": برامج توعوية لمزارعى البطاطس حول طرق التسميد لزيادة الإنتاج

الخميس، 14 مارس 2019 07:00 ص
"الزراعة": برامج توعوية لمزارعى البطاطس حول طرق التسميد لزيادة الإنتاج بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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كثفت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ،  من برامجها التوعوية  والارشادية والتوصيات الفنية لمزراعى محصول البطاطس الصيفى خلال الفترة الحالية حول الطرق السليمة للممارسات الجيدة  للزراعة  سواء  التسميد او تجهيز الأرض ، ومكافحة افات المحصول   لزيادة الا نتاج .

وقال المهندس  محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية  للبساتين  والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ" اليوم  السابع "، إن هناك تكليفات لادارة الخضر  بمتابعة زراعات محصول البطاطس الصيفى ، وتقديم جميع الارشادات الفنية خلال الشهر  الجارى ، لزيادة انتاج المحصول والمعروض من في الأسواق المحلية  وزيادة الصادرات.

وكشف تقرير  الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه  ضمن برنامجها التوصيات الفنية الشهرية  ، تقديم  حزمة من الارشادات  الفنية   لزاعات  البطاطس ،منها  إضافة  الدفعة الأخيرةمن الأسمدة الأزوتية لزراعات العروة الصيفية .

فضلا عن رش النباتات رشتين وقائيتين ضد الندوة المبكرة بأحدي المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة ،بالإضافة الى  رش النباتات ضد حشرة المن الناقلة للأمراض الفيروسية بأحدي المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة  بوزارة الزراعة .


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