الرى: زراعة 724 ألف فدان أرز فى 9 محافظات خلال العام الجارى

أصدرت وزارة الموارد المائية والرى القرار الوزارى رقم 65 لسنة 2019، والخاص بزراعة الأرز لهذا العام والذى حدد المساحات المقررة لزراعة الأرز والمقدرة بزمام إجمالى يقدر بنحو 724 ألف فدان .

وأعلنت الوزارة، فى بيان اليوم، أنه سيتم زراعة الأرز فى 9 محافظات بمنطقة بالدلتا وهى "الاسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – كفرالشيخ – الغربية – دمياط – الاسماعيلية – بورسعيد"، موزعة على غالبية مراكز تلك المحافظات، بالتنسيق الكامل وتعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة فى شأن زراعة الارز بما يحقق الاستخدام الامثل للمياه المقررة لزراعة الارز فى ضوء التحديات المائية واستنباط تقاوى وسلالات ذات استهلاك أقل وتتحمل درجات عالية من الملوحة .

وأكدت الوزارة أنه تم الاجتماعات التنسيقية بين أجهزة وزارتى الرى والزراعة راعت تعظيم الاستفادة من البحث العلمى واستنباط التقاوى وسلالات الارز ذات الاحتياجات المائية غير العالية وتلك التى تتحمل درجات الملوحة العالية وطبقا لنوعيات التربة المختلفة والذى يمكن من خلاله التوسع فى المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة وذلك فى إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين ووفقا للموقف المائى وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف وتحقيق موسم زراعى ناجح.

وتم الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد مساحة اضافية لزراعة اصناف الارز الموفرة للمياه والمتحملة للملوحة والتى تم استنباطها فى المراكز البحثية مثل مركز بحوث الارز بكفر الشيخ. ومن الجدير بالذكر ان الاستهلاك المائى لهذه الاصناف لا يزيد عن المحاصيل العادية ومن ثم تم الاتفاق على البدء فى تجربتها هذا العام فى مساحة اضافية تقدر بـ 350 ألف فدان.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى على ثقتها التامة فى وعى المزارعين بالتحديات المائية التى تواجه الدولة المصرية والتى توجب على الجميع مواجهة تلك التحديات من خلال ترشيد الاستخدامات وتطبيق انظمة الرى الحديث والمطور فى ضوء السياسات المائية للدولة وحفاظا على مواردنا المائية المحدودة.