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الرقابة الإدارية تضرب الفساد.. 3 قضايا فى القاهرة والعين السخنة ودمياط

الخميس، 14 مارس 2019 03:52 م
الرقابة الإدارية تضرب الفساد.. 3 قضايا فى القاهرة والعين السخنة ودمياط هيئة الرقابة الإدارية-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بميناء العين السخنة، يديره ثلاثة من مأمورى الحركة ومديرهم ومستخلص جمركى وصاحب شركة، لاتهامهم بالإخلال بواجبات وظائفهم بتزوير استمارات الكشف والمعاينة لعدد من الحاويات الخاصة بشركة الأخير، بغية إدخال بضائع محظور استيرادها إلى داخل البلاد والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة البالغ قيمتها حوالى 14.5 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
 
 
كما ضبطت الرقابة مدير عام الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة بمحافظة دمياط، لطلبه الحصول على 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، مقابل تسهيله تنفيذ المشروع المسند للشركة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
 
 
وألقى القبض على مراجعين قانونيين بالإدارة العامة للسجل العينى بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة، لقيامهما بطلب وتقاضى 50 ألف جنيه رشوة من أحد المحامين نظير إعداد تقرير مخالف للحقيقة يمكن إحدى جمعيات إسكان العاملين من إنهاء إجراءات تسجيل وشهر أرض مساحتها 1.5 فدان بمحافظة كفر الشيخ دون وجه حق، حيث تم إيقاف إجراءات التسجيل، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
 

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