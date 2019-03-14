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الخارجية تحتفل بالمرأة في العمل الدبلوماسي بيوم الدبلوماسية المصرية

الخميس، 14 مارس 2019 09:31 م
الخارجية تحتفل بالمرأة في العمل الدبلوماسي بيوم الدبلوماسية المصرية المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ
كتب - أحمد جمعة
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تحتفل وزارة الخارجية المصرية غداً، بيوم الدبلوماسية المصرية، والذي يتم الاحتفال به في الخامس عشر من شهر مارس من كل عام.

واشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن وزارة الخارجية خصصت هذا العام للاحتفال بالمرأة في العمل الدبلوماسي، وإبراز ما قدمته من جهد وحققته من نجاحات منذ اقدامها على العمل الدبلوماسي في أوائل ستينيات القرن الماضي، مضيفاً أن الجهاز الدبلوماسي المصري حريص على أن يعكس الوجه المشرف للمرأة المصرية حيث كانت وزارة الخارجية المصرية في طليعة مؤسسات الدولة التي منحت للمرأة المصرية مجالاً للتقدم والتفوق، وأن تتبوأ مناصب قيادية في داخل مصر وخارجها.

وفي هذا السياق، أوضح حافظ أن وزارة الخارجية أعدت فيديو بهذه المناسبة بعنوان "المرأة في الدبلوماسية المصرية: عمل وجهد من أجل الوطن"، وذلك لتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به المرأة في العمل الدبلوماسي سواء بديوان وزارة الخارجية أو بالخارج من أجل خدمة ورفعة الوطن.

 

هذا ويمكن مشاهدة الفيديو على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع فيسبوك.

 

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