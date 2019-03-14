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الحريرى: على المجتمع الدولى دفع الأموال التى يطلبها لبنان

الخميس، 14 مارس 2019 12:57 م
الحريرى: على المجتمع الدولى دفع الأموال التى يطلبها لبنان الحريرى
إيمان حنا
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قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى على حسابه بانستجرام اليوم، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يعي أن لبنان لا يمكنه الاستمرار بالطريقة السابقة وبالتالى عليه أن يدفع الأموال التي يطلبها لبنان للتعامل مع النزوح السوري الكبير.

وأعرب سعد الحريري عن أمله في إيجاد حلول ونهاية لمأساة النزوح السوري وتأمين عودة النازحين إلى بلادهم، داعياً "الأصدقاء والحلفاء لممارسة الضغط على النظام في سوريا لكي يعود النازحون".

وأضاف، "لبنان يقوم بواجبه الإنساني المحتم عليه، نحن نود أن نرى نهاية لموضوع النازحين في لبنان، لأنه يشكل عبئاً كبيراً على لبنان واللبنانيين جميعاً".

وعن نظرته إلى إعادة العلاقات مع النظام السوري وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؟ قال: "هذا قرار تتخذه الجامعة العربية، ولبنان سيكون مرافقاً لهذا القرار، بالنسبة إلينا، هذا القرار لا يتعلق بلبنان بل بالجامعة العربية".

وعن التعهدات التي قدمت في العام 2018 وأنها لم تصل كلها إلى لبنان، قال: "المجتمع الدولي يجب أن يعرف أن لبنان لم يعد بمقدوره أن يستمر بالطريقة السابقة، وعليه أن يدفع الأموال التي طلبناها، لأنها ليست ترفاً، بل لنزوح سوري كبير في بلدنا، وهو مليون ونصف المليون نازح سوري، ويجب التعامل مع هذا الموضوع بكل مسؤولية".


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