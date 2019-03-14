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الجريدة الرسمية تنشر 21 قرارا لرئيس الوزراء

الخميس، 14 مارس 2019 10:40 ص
الجريدة الرسمية تنشر 21 قرارا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس 21 قرارا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة.

وتضمنت قرارات التخصيص لإقامة مدارس ومحطات صرف صحى وسجل مدنى، وبرج مراقبة للدفاع الجوى، ومعهد أزهرى.

وكان رئيس الوزراء قد وافق مؤخرا علي تخصيص 6 قطع أراضٍ لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، وذلك لإقامة مدارس تعليم أساسي أو إعدادي أو ثانوي عليها في كلٍ من قرية شحاتة، وناحية المعاشات الصغيرة، وقرية كفور الغاب، وعزبة الملجأ، بمركز كفر سعد، وقرية الشيخ ضرغام بمدينة عزبة البرج، وقطعة أرض بمدينة الروضة، مركز فارسكور، كما تم تخصيص 3 قطع أراضٍ لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لإقامة مدارس عليها في كلٍ من زمام ناحية الحمادية بمركز سوهاج، وزمام جهينة الشرقية بمركز جهينة، وزمام الحرجة بالقرعان بمركز البلينا.

وتخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بناحية العوامر الغربية، مركز أبو تشت؛ وذلك لإقامة مدرسة إعدادي عليها، وقطعة آخرى لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بناحية الشرقاية، مركز كفر صقر؛ وذلك لإقامة مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية عليها، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، لإقامة إحدى المدارس اليابانية عليها.

 


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رئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة




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