التعليم تعلن صدور قرار تكليف رؤساء كنترولات امتحانات الثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صدور قرار تكليف وتعيين رؤساء لجان الكنترولات ولجان الإدارة المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة 2019، وسيتم الإعلان عن فتح باب التقدم نهاية الشهر الجارى للأعضاء الجدد للعمل بهذه اللجان والكنترولات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2019، تنطلق 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو القادم، ويؤدى الامتحانات قرابة 730 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وتختص لجان الإدارة بتجهيز خطابات الندب للملاحظين والمراقبين ورؤساء لجان السير كما تختص الكنترولات بتجهيز كافة الأعمال الخاصة بأعمال التصحيح ورصد الدرجات وأرقام جلوس الطلاب.