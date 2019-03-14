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التعليم تعلن تفاصيل وأعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة خلال أيام

الخميس، 14 مارس 2019 09:24 ص
التعليم تعلن تفاصيل وأعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة خلال أيام طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وأعداد الذين أدوا الاختبارات والذين اجتازوا الامتحان الإلكترونى خلال أيام فى مؤتمر صحفى يعقد بمقر الوزارة.
 
 
وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إن الوزارة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتى تعد آخر مرحلة قبل استلام المعلمين للعمل فى المدارس.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت خوض قرابة 71 ألف متقدم للاختبارات الإلكترونية كما بدأت الاختبارات الإلكترونية الإسبوع الماضى واستمرت حتى أول أمس الثلاثاء. 
 
 
 
 
 

 


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