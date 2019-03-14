التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى بيان لها اليوم الخميس، أنه سيتم الإعلان عن نتائج مسابقة العقود المؤقتة والإعلان عن بدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة، بعد غد السبت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفى يوم السبت برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، وحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.