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التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

الخميس، 14 مارس 2019 11:25 ص
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى بيان لها اليوم الخميس، أنه سيتم الإعلان عن نتائج مسابقة العقود المؤقتة والإعلان عن بدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة، بعد غد السبت. 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفى يوم السبت برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التعليم،  وحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت خوض قرابة 71 ألف متقدم للاختبارات الإلكترونية كما بدأت الاختبارات الإلكترونية الإسبوع الماضى واستمرت حتى أول أمس الثلاثاء. 
 
 
 

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