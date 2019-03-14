video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيق في مقتل فتاة على يد شخصين ومحاولة التخلص من جثتها بإمبابة

الخميس، 14 مارس 2019 02:24 ص
التحقيق في مقتل فتاة على يد شخصين ومحاولة التخلص من جثتها بإمبابة جثه - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها في واقعة مقتل فتاة على يد شخصين بإمبابة، ومحاولتهما إلقاء الجثة بنهر النيل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم الكشف عن الجريمة أثناء مرور قوة لمتابعة الحالة الأمنية أعلى كوبري الساحل فتمكن رجال المباحث من ضبط شخصين أثناء محاولتهما إلقاء جثة فتاة بنهر النيل.

وتم اقتيادهما لقسم شرطة إمبابة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلاف بين المتهمين والمجني عليها وراء ارتكابهما الجريمة، وجاري مناقشة المتهمين لكشف دوافع الحادث،  وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحقيق مع مدير مصنع لاتهامه بتصنيع سناكس أطفال غير صالحة بالجيزة

جريمة قتل

قتل فتاة

كوبري الساحل

إمبابة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 39 مليون مصرى حتى الآن.. وملف صحى لكل مواطن

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 39 مليون مصرى حتى الآن.. وملف صحى لكل مواطن

مجلس العموم البريطانى يصوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق

مجلس العموم البريطانى يصوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة