التحقيق في مقتل فتاة على يد شخصين ومحاولة التخلص من جثتها بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها في واقعة مقتل فتاة على يد شخصين بإمبابة، ومحاولتهما إلقاء الجثة بنهر النيل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم الكشف عن الجريمة أثناء مرور قوة لمتابعة الحالة الأمنية أعلى كوبري الساحل فتمكن رجال المباحث من ضبط شخصين أثناء محاولتهما إلقاء جثة فتاة بنهر النيل.

وتم اقتيادهما لقسم شرطة إمبابة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلاف بين المتهمين والمجني عليها وراء ارتكابهما الجريمة، وجاري مناقشة المتهمين لكشف دوافع الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.