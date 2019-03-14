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التجارى وفا بنك: خطة التوسع بمصر تستهدف 150 فرعا وحصة سوقية 2%

الخميس، 14 مارس 2019 05:18 م
التجارى وفا بنك: خطة التوسع بمصر تستهدف 150 فرعا وحصة سوقية 2% هلا صقر العضو المنتدب للتجارى وفا بنك إيجيبت مع الزميل أحمد يعقوب محرر اليوم السابع
رسالة المغرب - أحمد يعقوب
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قالت هلا صقر، العضو المنتدب للتجارى وفا بنك إيجيبت، ردا على أسئلة "اليوم السابع"، إن البنك وضع استراتيجية مدتها 5 سنوات بدأت عام 2018، وتنتهى عام 2022 لرفع الحصة السوقية للبنك من 1% فى الوقت الحالى إلى 2% فى نهاية الاستراتيجية، مؤكدة أن الخطة تستهدف التوسع فى كافة مجالات العمل المصرفى ومحافظ البنك الائتمانية والتواجد بين أكبر 10 بنوك عاملة فى السوق المحلية المصرية.

وأضافت هلا صقر، العضو المنتدب للتجارى وفا بنك، فى تصريحات للصحفيين على هامش الدورة السادسة للمنتدى الدولى "أفريقيا والتنمية"، الذى يعقد فى مدينة الدار البيضاء فى المملكة المغربية، وينظمه التجارى وفا بنك، أن البنك يسعى لرفع شبكة الفروع من 56 فرعا حاليا إلى 150 فرعا بعد 5 سنوات، مؤكدة أن المجموعة المغربية تثق فى السوق المصرية وتؤكد أن الاقتصاد المصرى واعد ولديه إمكانيات كبيرة للنمو.

وأوضحت هلا صقر، العضو المنتدب للتجارى وفا بنك، أن قاعدة عملاء البنك تصل إلى 150 ألف عميل بينهم نحو 120 ألف عميل فى قطاع التجزئة المصرفية، لافتة إلى اهتمام البنك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.

 

 

 

 


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