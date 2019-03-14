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البورصة تربح 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الخميس، 14 مارس 2019 11:34 م
البورصة تربح 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة - صورة ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى،  ليغلق عند مستوى 831.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 0.73% عن الأسبوع الماضى. 
  
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشرالرئيسى من 429.6 مليار جنيه إلى 433.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 273.9 مليار جنيه إلى 276 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 703.5 مليار جنيه إلى 709.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.
 
 
 

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