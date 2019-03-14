البورصة تربح 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 831.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 0.73% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشرالرئيسى من 429.6 مليار جنيه إلى 433.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 273.9 مليار جنيه إلى 276 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 703.5 مليار جنيه إلى 709.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.