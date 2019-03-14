البرلمان الأوروبى يرفض عقد محادثات تجارية مع واشنطن بسبب السياسات البيئية

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صوت البرلمان الأوروبى ضد فتح محادثات تجارية بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى ظل المخاوف من السياسات البيئية التى ينتهجها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ورفض أعضاء البرلمان الأوروبى، اليوم الخمس، قرارًا يؤيد بدء المحادثات بأغلبية 223 صوتًا مقابل 198 فى جلسة للبرلمان فى ستراسبورج، حسبما أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن بعض أعضاء البرلمان قد حاولوا، فى وقت سابق، أن يجعلوا البدء فى إجراء محاثات تجارية مُشترطًا بتوقيع واشنطن على اتفاقية باريس للمناخ، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.