video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الأوروبى يرفض عقد محادثات تجارية مع واشنطن بسبب السياسات البيئية

الخميس، 14 مارس 2019 11:36 م
البرلمان الأوروبى يرفض عقد محادثات تجارية مع واشنطن بسبب السياسات البيئية البرلمان الأوروبى
أ ش أ
إضافة تعليق

صوت البرلمان الأوروبى ضد فتح محادثات تجارية بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى ظل المخاوف من السياسات البيئية التى ينتهجها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. 
ورفض أعضاء البرلمان الأوروبى، اليوم الخمس، قرارًا يؤيد بدء المحادثات بأغلبية 223 صوتًا مقابل 198 فى جلسة للبرلمان فى ستراسبورج، حسبما أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية. 
وأضافت الصحيفة أن بعض أعضاء البرلمان قد حاولوا، فى وقت سابق، أن يجعلوا البدء فى إجراء محاثات تجارية مُشترطًا بتوقيع واشنطن على اتفاقية باريس للمناخ، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استطلاع: توقعات بزيادة الأحزاب اليمينية مقاعدها بالبرلمان الأوروبى

يونكر: تأخر بريكست قد يجعل بريطانيا تصوت فى انتخابات البرلمان الأوروبى

استقصاء: يمين الوسط سيظل أكبر تكتل فى البرلمان الأوروبى بعد الانتخابات

البرلمان الأوروبى

أمريكا

ترامب

اخبار العالم




لا تفوتك
الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة