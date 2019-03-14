الأوقاف: 100% نسبة نجاح الأئمة الدارسين بأكاديمية الوزارة

أعلن القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، نجاح جميع الأئمة الدارسين فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة وإعداد المدربين، وعددهم 91 إمامًا، بنسبة نحاج 100%.

وهنأ القطاع الدينى، الناجحين فى الاختبار الذى عقد لهم يوم 10 مارس الجارى، لافتًا إلى أن الشيخ محمد عبد العال محمد عبد العال الدومى، من أئمة مديرية أوقاف الجيزة حصل على المركز الأول، والشيخ أحمد عبد الرحمن عبد الواجد عبد الرحمن من أئمة مديرية أوقاف الجيزة على المركز الثانى، والشيخ رمضان أحمد عبد الفتاح عبد الجيد من أئمة مديرية أوقاف بنى سويف على المركز الثالث، والشيخ محمد سيد محمد إبراهيم من مديرية أوقاف قنا على المركز الثالث مكرر.

وأكد القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أنه سيتم عقد اختبار الواعظات غدا الجمعة.