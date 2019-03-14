الأوقاف تعلن حاجتها لشغل وظائف قيادية بمديرية أوقاف البحر الأحمر

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس قسم شئون القرآن الكريم، ورئيس قسم المساجد، ورئيس قسم الإرشاد الديني ، بمديرية أوقاف البحر الأحمر، من بين العاملين بها، وذلك بالشروط التالية:-

أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الثانية - خدمات دينية.

أن يكون حسن السير والسلوك ، مشهودًا له بالكفاءة والنزاهة ، وحسن السمت .

أن يكون سليم الحواس.

أن يكون قد حصل على تقدير ممتاز في آخر 3 سنوات .

ألا يكون قد وقع عليه أى جزاءات أو أحيل إلى محاكم تأديبية في آخر ثلاثة أعوام .

بيان حالة موضح به جميع الجزاءات حتى لو تم محوها .

أن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملًا ، ملمًّا بالأحكام الفقهية ، عالمًا بالتفسير والحديث والسيرة النبوية ، ويجتاز الاختبارات .

أن يجتاز المقابلة الشخصية .

على أن توافى الإدارة العامة للمساجد الحكومية بالطلبات والأعداد المتقدمة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ النشر.

كما اعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة الأضرحة والمدافن بالديوان العام ، وذلك وفق الشروط الآتية :

أن يكون المتقد حاصلاً على مؤهل أزهري عال مناسب

أن يكون المتقدم على الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية.

قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى مباشرة لا تقل عن 6 سنوات .

اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الوزارة .

أن يكون حاصلا على تقدير امتياز لآخر ثلاث سنوات.

أن لا يكون قد وقع عليه جزاءات سواء تم محوها أو لم يتم محوها.

لم يسبق له الإحالة إلى محكمة تأديبية .

أن يكون حسن السير والسلوك .

أن يجتاز المقابلة أمام لجنة الاختبار .

فعلى الراغبين تقديم الطلب بمكتب مدير عام شئون العاملين بوزارة الأوقاف ومرفق به بيان حالة حديث ومعتمد ، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف التالية :

مدير إدارة حسابات النذور .

حسابات الخدمات الإسلامية والاجتماعية .

بالإدارة العامة للحسابات الخاصة بديوان عام الوزارة ، من بين العاملين بها ، وذلك بالشروط التالية :

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تجاري عال مناسب .

أن يكون المتقدم على الدرجة الأولى .

قضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى مباشرة لا تقل عن 6 سنوات.

اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الوزارة.

أن يكون حاصلا على تقدير امتياز لآخر ثلاث سنوات.

أن لا يكون قد وقع عليه جزاءات سواء تم محوها أو لم يتم محوها.

لم يسبق له الإحالة إلى محكمة تأديبية .

أن يكون حسن السير والسلوك .

أن يجتاز المقابلة أمام لجنة الاختبار .

فعلى الراغبين تقديم الطلب بمكتب مدير عام شئون العاملين بوزارة الأوقاف ومرفق به بيان حالة حديث ومعتمد ، موضحا به كافة الجزاءات الحالية والسابق محوها ، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.