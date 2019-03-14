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الأموال العامة بالإسكندرية تضبط مراقب أمن لتزويره محررات رسمية

الخميس، 14 مارس 2019 07:35 م
الأموال العامة بالإسكندرية تضبط مراقب أمن لتزويره محررات رسمية حبس مراقب أمن لتزويره محررات - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية ومباحث الأموال العامة فى ضبط مراقب أمن فى إحدى الشركات لتزويره محررات صادره من الشركة.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد ببلاغ مقدم من مسؤولي الشركة بقيام "م. ع"، 58 عاما، مراقب أمن، لقيامة بتزوير مستندات ومحررات منسوب صدورها للشركة.
 
أسفرت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي إلى صحة الواقعة، وتبين قيام المتهم "م. ع"، باستغلال طبيعة عملة بالشركة وارتكاب أعمال غير مشروعة في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للشركة والموجه لعديد من الجهات الحكومية والخاصة. 
وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام المتهم بتزوير بيانات مرتب للعديد من زملاءه من العاملين بالشركة المشار إليها أثبت فيها على غير الحقيقة تقاضيهم من الشركة مرتبات تتضاعف عن الذى يتقاضونه عشرات المرات لتقديمها لعدد من البنوك الوطنية والخاصة ليتمكنوا من الحصول على قروض ائتمانية تقدر بملايين الجنيهات بضمان تلك محررات مفردات المرتبات الغير حقيقية، وعقب استئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 


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