video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمن المغربى يفكك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش

الخميس، 14 مارس 2019 10:24 ص
الأمن المغربى يفكك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الشرطة المغربية ـ صورة أرشيفية
الرباط (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المكتب المركزى للأبحاث القضائية، التابع لوزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" بمدن "سيدى بنور" و "الجديدة" و "المحمدية" و "مراكش".

وأوضح المكتب - فى بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية - أن هذه الخلية الإرهابية تتكون من ستة عناصر متطرفة تتراوح أعمارهم بين 27 و 40 عاما، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن المتابعة الأمنية الدقيقة مكَّنت من كشف انخراط المشتبه فيهم، الذين أعلنوا ولاءهم لـ"داعش"، فى الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابى، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة المغربية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة المغربية تفكك خلية إرهابية وتعتقل 9 أشخاص من أعضاءها

المغرب

الامن المغربى

تفكيك خليه ارهابيه

تفكيك خليه ارهابيه فى المغرب




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة