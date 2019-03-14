الأمن المغربى يفكك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش

الرباط (أ ش أ)

أعلن المكتب المركزى للأبحاث القضائية، التابع لوزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" بمدن "سيدى بنور" و "الجديدة" و "المحمدية" و "مراكش".

وأوضح المكتب - فى بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية - أن هذه الخلية الإرهابية تتكون من ستة عناصر متطرفة تتراوح أعمارهم بين 27 و 40 عاما، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن المتابعة الأمنية الدقيقة مكَّنت من كشف انخراط المشتبه فيهم، الذين أعلنوا ولاءهم لـ"داعش"، فى الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابى، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة المغربية.