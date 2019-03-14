الأقصر تطمئن على أطفالها بحملات وقوافل ومستشفى عائم لفحص تلاميذ المدارس

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير قدمته محافظة الأقصر خلال الأيام الماضية لأطفال المحافظة بمختلف الفئات العمرية بدءاً من الأطفال حديثي الولاده والرضع حتي تلاميذ المدارس المختلفة والإطمئنان أيضاً علي أمهاتهم بالكشف المبكر لسرطان الثدي، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزارة الصحة، والمؤسسات المجتمعية التي تدعم أبناء مصر.

الخطوة الأولي لدعم أطفال الأقصر إنطلقت ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، التي إنطلقت في 6 مارس الجاري، وذلك بفحص طلاب المدارس وبدأت بمدينة إسنا حيث يقول الدكتور حاتم محمد راشد مدير منطقة إسنا وأرمنت للتأمين الصحي، أنه تم إصدار تعليمات من رئيس المدينة للأجهزة التنفيذية بالمركز ورؤساء القرى بتذليل أي عقبات تواجه الحملة، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها وتحفيز الطلاب للإشتراك بمعاونة جميع الأجهزة المعنية من إدارة اسنا التعليمية، ومنطقة إسنا الأزهرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالأقصر الممثلة في منطقة التأمين الصحي بإسنا.

ويضيف الدكتور حاتم محمد راشد مدير منطقة إسنا وأرمنت للتأمين الصحي، أن الحملة واللجان تقوم بالفحص بصورة يومية للتلاميذ بالمدارس، حيث تم تدريب فرق المسح الطبي علي إجراءات الفحص والكشف يتم داخل المدارس بالتتابع ولا يعطل الطلاب بأي حال من الأحوال عن دراستهم، حيث أنه لا يستغرق الفحص أكثر من 5 دقائق ليطمئن أولياء الأمور علي أبنائهم دون أن يتحملوا أية مبالغ مالية.

أما الدكتور محمود عبدالوهاب يوسف مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحي، أكد أنه خلال الحملة تم توقيع الكشف على 44606 تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية وذلك خلال أسبوع من عمل المبادرة، مؤكداً أن المبادرة تهدف لفحص طلاب المرحلة الابتدائية للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة، موضحا أن هذه الفحوصات تتم ظاهريا عن طريق قياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين بالدم لاكتشاف الانيميا مبكرا عن طريق أخذ عينة من دم التلميذ وذلك بالوخذ بشكاكة طبية تستخدم مرة واحدة فقط لكل طالب وهي معقمة وآمنة تماما وذلك عن طريق فني متخصص بالإضافة إلى قياس الطول والوزن لاكتشاف أي خلل هرموني ومعالجته مبكرا تحت إشراف فريق متخصص ومدرب من أطباء الأطفال المتواجدين بعيادات الطلاب بالفرع.

ويؤكد الدكتور محمود عبدالوهاب يوسف لـ"اليوم السابع"، علي إنتظام أعمال المبادرة دون حدوث أي عوائق أو مشاكل، مؤكدا أن الفرق التي تقوم بهذه الحملة تخضع لإشراف كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية بالأقصر والإدارات الصحية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم.

أما الخطوة الثانية لدعم أطفال الأقصر فجاءت عبر أول مستشفى عائم لفحص الأطفال في الأقصر والتي قامت بالإبحار في النيل لتقديم الخدمات الطبية اللازمة من خلال العيادات المختلفة، حيث بدأت أعماله يوم السبت الماضي بالتواجد بمنطقة مرسي مارو بجوار متحف التحنيط، والمجهزة لتفحص أطفال الأقصر خلال أسبوع تحت شعار "إنقذ طفل – إبني حياة"، والتي تقدم العديد من البرامج التوعوية التي تهدف إلى تقديم الوعي اللازم بالتغذية السليمة لمحاربة الأنيميا وشبح التقزم عند الأطفال بالإضافة إلى التشخيص وتقديم العلاج للأمراض المختلفة.

ونجحت المستشفي العائم خلال الأسبوع الجاري في فحص أكثر من 4 آلاف طفل وأمهاتهم تقديم العلاج اللازم وتحويل الحالات التي تحتاج للعمليات للمستشفيات المختلفة، ومن جانبه أشاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالقافلة الطبية المجانية "المستشفي العائم"، والتى تنظمها مؤسسة الروتارى بالتعاون مع مؤسسات "مصر بلا مرض" و"مصر الخير" وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ومقرها بإحدي الفنادق العائمة بكورنيش النيل بالقرب من ديوان عام محافظة الأقصر ومتحف التحنيط.

وتابع المحافظ وبرفقته نائبه محمد عبد القادر والعميد ايمن الشريف رئيس مدينة الأقصر سير العمل بالمستشفي العائم المجاني، كما تفقد غرف العيادات والفحص الطبي وإستمع لعرض مسرحي مقدم من فريق المتطوعين خاص بتوعية المواطنين حول عدد من السلوكيات والعادات والتقاليد المجتمعية الخاطئة مثل ختان الإناث والزواج المبكر واضرار عدم اتباع وسائل تنظيم الأسرة، وتجول المحافظ داخل المستشفي العائم واستمع لمتطلبات السيدات والاطفال الذين يخضعون للفحص الطبي ويتلقون العلاج بالمجان كما اثني المحافظ علي التجهيزات الخاصة بالمستشفي وتواجد معظم التخصصات.

ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام فريق عمل القافلة داعياً مؤسسات المجتمع المدني الي المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تساهم في تنمية المجتمع، وعقد لقاءً مع قيادات الروتاري ومسئولي القافلة وفي مقدمتهم أماني الشعولي ونازج الالفي ونيفين نخلة وشيرين ابو حسين وميرفت بكري عضوات روتاري مصر، حيث أعربوا عن حرصهم علي توفير خدمة طبية مناسبة للمرضي بالمجان والاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية لليوم الخامس علي التوالي وسط اقبال كبير من المواطنين حيث وصل عدد المترددين علي المستشفي نحو 4 الاف من السيدات والاطفال.