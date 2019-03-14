الأعلى للإعلام: حجم المخالفات فى الصحف والشاشات انخفض 30% خلال 2018

كتب محمد السيد

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من إعداد تقريره النصف سنوى عن حالة الإعلام فى مصر، بشقيه المخالفات المهنية وحرية الرأى والتعبير، ويتضمن التقرير 4 فصول، أحدها فصل خاص عن ضمانات حرية الرأى والتعبير فى الإعلام المصرى طبقًا لمعايير محددة.

كما يتضمن التقرير فصلاً خاصًا بالمخالفات الإعلامية، وفصلاً ثالثًا عن نشاط المجلس خلال الشهور الستة الماضية، وفصلاً رابعًا عن نشاط لجنة التدريب وتقرير الأمين العام للمجلس.

وجاء فى التقرير أن حجم المخالفات خلال عام 2018 انخفضت بنسبة 30% فى الصحف والشاشات عن العام السابق، لكن لا تزال مشكلة الأخبار مجهولة المصدر تحتل صدارة المخالفات فى الصحف والشاشات بنسبة 44% من نسبة المخالفات.

وتابع التقرير: "لكن تظل السمة الغالبة للسوشيال ميديا هى انتشار الأكاذيب و الأخبار المغلوطة فى كثير من المواقع والصفحات ذات المتابعين".