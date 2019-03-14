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الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الخميس، 14 مارس 2019 08:00 ص
الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 

كما يتوقع الخبراء، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 أمتار إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 21 

شبين الكوم 13 21

طنطا 12 20

دمنهور 12 20 

الإسكندرية 12 19      

بلطيم 13 19  

مطروح 12 18 

السلوم 10 17 

سيوة 12 20   

بورسعيد 15 19

دمياط 14 19

الزقازيق 12 20

الاسماعيلية 12 22

السويس 13 22

العريش 10 20 

رفح 09 19

رأس سدر 13 22        

نخل 09 20    

نويبع 16 22   

طابا 14 20    

كاترين 04 14 

الطور 15 22   

شرم الشيخ 18 24      

الغردقة 19 25 

مرسى علم 17 23       

الفيوم 11 21  

بنى سويف 11 22       

المنيا 10 22    

أسيوط 12 23 

سوهاج 11 23 

قنا 13 24      

الأقصر 14 24 

أسوان 16 25  

أبوسمبل 14 25 

الوادى الجديد 13 24   

شلاتين 17 26 

أبو رماد 15 26

رأس حدربة 15 26      

حلايب 16 24

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 33

المدينة 13 30  

الرياض 15 31 

المنامة 18 24   

أبوظبى 19 28 

الدوحة 20 24 

الكويت 12 23

دمشق 05 14  

بيروت 14 17  

عمان 07 11  

القدس 08 11 

غزة 14 17     

بغداد 10 23   

مسقط 21 26 

صنعاء 10 27  

الخرطوم 19 37 

طرابلس 11 16

تونس 11 17  

الجزائر 07 14

الرباط 09 22  

نواكشوط 18 32        

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 14    

اسطنبول 05 10         

اسلام اباد 10 19       

نيودلهى 14 26 

جاكرتا 24 32 

بكين 04 15

كوالامبور 22 35        

طوكيو 05 13  

أثينا 08 14    

روما 03 17

باريس 09 12  

مدريد 03 18  

برلين 05 08   

لندن 08 13   

مونتريال 05 07

موسكو -02 02        

نيويورك 02 11 

واشنطن 15 18

 

 


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