الأرصاد: الرياح تهدأ اليوم بالقاهرة واستمرار اضطراب الملاحة البحرية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حركة الرياح تهدأ اليوم الخميس، على القاهرة والوجة البحرى وتستمر على السواحل الشمالية لتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب سيناء اليوم وغدا الجمعة، مع استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة تكون حول المعدل الطبيعى حتى السبت المقبل، والأجواء بشكل عام مستقرة نسبيا حتى غدا الجمعة، لافتا إلى أن غدا الجمعة سيشهد أيضا نشاط للرياح ولكنه سيكون نسبى ومحدود ومثير للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة.

وناشد مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء ليلا، فضلا عن توخى الحظر للصيادين وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية، وللمواطنين يفضل تجنب التعرض للأماكن المكشوف حيث نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.