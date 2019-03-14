video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 03:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الآفات الزراعية" تستكمل برنامج مطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى

الخميس، 14 مارس 2019 03:00 ص
"الآفات الزراعية" تستكمل برنامج مطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات للتعامل مع المبيدات بشكل صحيح وآمن ضمن خطة وزارة الزراعة للقضاء على الرش العشوائى"، واستكمال تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات.

وقال  الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات  لـ "اليوم السابع"، إن برنامج مطبقى المبيدات يهدف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح، وبعد الانتهاء من تأهيل المستهدفين سيتم تجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

 وكشف تقرير لجنة المبيدات،أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعًا فى مختلف المحافظات حيث يهدف البرنامج الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، اعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة يعتمد قرارات صندوق تأمين الماشية.. وخطة عاجلة لتطوير مشروع النوبارية

الزراعة: الاتحاد الأوروبى يشيد بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية

وزارة الزراعة

مطبقى المبيدات

رش المبيدات

لجنة المبيدات

الافات الزراعية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 39 مليون مصرى حتى الآن.. وملف صحى لكل مواطن

"100 مليون صحة": فحص أكثر من 39 مليون مصرى حتى الآن.. وملف صحى لكل مواطن

مجلس العموم البريطانى يصوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق

مجلس العموم البريطانى يصوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق

شبكة العناكب.. كيف تدير لجان الإخوان حرب الشائعات؟.. فيديو

شبكة العناكب.. كيف تدير لجان الإخوان حرب الشائعات؟.. فيديو

غدا.. أخر موعد لسداد مقدم حجز وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

غدا.. أخر موعد لسداد مقدم حجز وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة