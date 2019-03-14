استمرار فعاليات التدريب المشترك المصرى البريطانى " أحمس-1"

كتب زكى القاضى

تواصل عناصر القوات المسلحة المصرية والبريطانية تنفيذ التدريب المصري البريطانى المشترك " أحمس -1" ، الذى تستمر فعالياته خلال شهر مارس الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ويأتى فى إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدين، وبما يؤكد قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعى مشترك لدعم الأمن والإستقرار بالمنطقة.

تضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بمختلف الأسلحة، وباستخدام أجهزة ووسائل التنشين المختلفة والتدريب على استخدام الأرض وتحركات الفرد فى الميدان، وذلك للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة البدنية والقتالية للعناصر المشاركة، كذلك التدريب على كيفية اكتشاف العبوات الناسفة واسلوب التغلب عليها، والتدريب على القتال فى المدن، وأساليب اقتحام المنشآت والمبانى التى سيطرت عليها جماعات إرهابية ، والتدريب على الإسعافات الأولية وإخلاء الجرحى والمصابين أثناء العمليات.

تستمر كافة العناصر المشاركة فى التدريب من الجانبين فى تنفيذ البرامج التدريبية المخططة بما يساهم فى دعم وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية ودعم علاقات التعاون العسكرى المصرية البريطانية المشتركة .

كما يعد التدريب إمتداداً لعلاقات إستراتيجية بين مصر وبريطانيا فى إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب .