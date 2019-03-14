استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى على التوالى

الاسكندرية أسماء على بدر

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات لليوم الثانى على التوالى التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية علي الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

فيما وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلي الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد "عطية" علي مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها.