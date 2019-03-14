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اتحاد التشييد البرتغالى يشيد بالعاصمة الإدارية.. ويؤكد: مصر "قبلة الاستثمار"

الخميس، 14 مارس 2019 01:56 م
اتحاد التشييد البرتغالى يشيد بالعاصمة الإدارية.. ويؤكد: مصر "قبلة الاستثمار" المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد مع الزميل أحمد يعقوب
رسالة المغرب - أحمد يعقوب
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قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، راد على سؤال "اليوم السابع"، إن وفد اتحاد التشييد البرتغالى، برئاسة رئيس اتحاد التشييد والبناء فى البرتغال، أشاد بسرعة الإنجاز ومستوى جودة تنفيذ المشروعات القومية فى مصر، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس.

 

وأضاف رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، خلال لقاء مع الصحفيين، على هامش مشاركته فى الدورة السادسة للمنتدى الدولى "أفريقيا والتنمية"، الذى يعقد فى مدينة الدار البيضاء فى المملكة المغربية، وينظمه التجارى وفا بنك، أن وفد اتحاد التشييد والبناء البرتغالى الذى زار القاهرة مؤخرا أكد أن مصر تعد "قبلة الاستثمار" فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة فى قطاعات البنية التحتية والمقاولات و"نية الشركات البرتغالية لضخ مزيد من رؤوس الأموال فى المشروعات المصرية"، خاصة فى ظل تشبع الكثير من الأسواق فى المنطقة بالاستثمارات.

 

وأكد رئيس اتحاد التشييد والبناء، على اهتمام شركات المقاولات المصرية الخاصة، بدعم الاستثمار فى أفريقيا مطالبا بتوسع البنوك المصرية فى إنشاء فروع لها فى الدول الأفريقية لدعم أعمال الشركات المصرية فى القارة السمراء.


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