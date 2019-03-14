إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

سلطت وكالة "دى فياجى" الإيطالية الضوء على تدشين أولى خطوط الطيران المنتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم 1 أبريل المقبل، قائلة إن إحدى الشركات ستبدأ تلك الرحلات المباشرة، بعد بدء خطوط الطيران المنتظمة من نابولى إلى شرم الشيخ العام الماضى.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيكون هناك ما يقرب من 22 رحلة أسبوعية من إيطاليا إلى مصر بحلول الصيف، مما سيجعل إيطاليا تتجاوز ألمانيا فى عدد الرحلات السياحية إلى مصر.

ووفقا لريكاردو سانتاجوستينو، مدير مبيعات الشركة فإنها تعمل على التوسع فى روما مع نمو قوى منذ أكتوبر 2017، حيث شهدت زيادة مطردة للسياحة الوافدة من المدن الإيطالية الكبرى(ميلان مالبينسا، برجامو، البندقية ، بولونيا، روما ، نابولى، وبارى) إلى أكثر الوجهات السياحية المصرية من شرم الشيخ إلى مرسى علم والغردقة وبرج العرب.

وأوضح أن الشركة حملت فى الفترة من نوفمبر2017 إلى ديسمبر 2018،حوالى 1.6 مليون مسافر ومن إيطاليا فقط 120 الف مسافر، ومن المتوقع أن يزداد بشكل كبير فى موسم الصيف بنسبة 20%، مع الرحلات الجديدة بين نهاية مارس وأول أبريل.